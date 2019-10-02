Fransızlar Galatasaray tribünlerine hayran kaldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın yankıları sürüyor. Fransız basınından Le Parisien, sarı-kırmızılı taraftarların stadyumdaki ambiyansı için özel bir haber kaleme aldı.

"En basit haliyle sağır edici ambiyans" başlığını atan site, İstanbul'a maç için gönderdiği muhabirlerinin izlenimlerine geniş yer verdi. İstanbul'a gelirken Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferi hakkında uyarıldıklarını söyleyen muhabirler, Galatasaray taraftarının bu işin hakkını verdiğini dile getirdiler.

"NE LIVERPOOL NE GLASGOW NE DE BELGRAD"

Maçın Türkiye'de saat 22.00'de başlamasına rağmen futbolseverler tarafından doldurulduğu ifade edildi. Haberde PSG'nin daha önce Liverpool, Glasgow ve Belgrad gibi deplasmanlara da gittiği ancak hiçbirinde böylesine bir tribün gürültüsüyle karşılaşmadıkları yazıldı.





