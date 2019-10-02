Fransızlar Galatasaray tribünlerine hayran kaldı
Devler Ligi'nde dün Galatasaray'ın sahasında PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra Fransız basınından Le Parisien muhabirleri Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferinin Liverpool, Glasgow ve Belgrad'dan daha ateşli olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın yankıları sürüyor. Fransız basınından Le Parisien, sarı-kırmızılı taraftarların stadyumdaki ambiyansı için özel bir haber kaleme aldı.
"En basit haliyle sağır edici ambiyans" başlığını atan site, İstanbul'a maç için gönderdiği muhabirlerinin izlenimlerine geniş yer verdi. İstanbul'a gelirken Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferi hakkında uyarıldıklarını söyleyen muhabirler, Galatasaray taraftarının bu işin hakkını verdiğini dile getirdiler.
"NE LIVERPOOL NE GLASGOW NE DE BELGRAD"
Maçın Türkiye'de saat 22.00'de başlamasına rağmen futbolseverler tarafından doldurulduğu ifade edildi. Haberde PSG'nin daha önce Liverpool, Glasgow ve Belgrad gibi deplasmanlara da gittiği ancak hiçbirinde böylesine bir tribün gürültüsüyle karşılaşmadıkları yazıldı.
- 02.10.2019
- Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesi müjde! İşte muhtemel 11
- Galatasaray tarihi fırsatı kaçırdı!
- Spor yazarları Galatasaray - Paris Saint Germain maçını yorumladı!
- Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz
-
MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
-
Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
-
Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
huseyn53 Çebi Abi gelecek başka bir yolu yok....
Fransızlar Galatasaray tribünlerine hayran kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.