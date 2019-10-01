MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi.

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

AVRUPA'DA YİNE KÖTÜ SONUÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.

"DALYA"YA YİNE ULAŞAMADI

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.

GOLDEN SONRA BÜYÜK BASKI

Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu.

Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.

MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti.

İlk yarıda önemli kurtarışlara imza atan Muslera, 50. dakikada Di Maria ile karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi.

LUYİNDAMA'DAN HATALAR

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında Christian Luyindama, yaptığı kritik hatalarla takımına sıkıntılı anlar yaşattı.

Luyindama, maçın 51. dakikasında rakibini kaçırması sonucu PSG öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, Di Maria'nın şutunda gole izin vermedi.

Bu pozisyonun ardından Mariano'dan destek alamayan Luyindama, savunmanın sağında rakiplerini savunmakta zorlandı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.

TUCHEL'E SARI KART

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sarı kart gördü.

Mücadelenin 39. dakikasında hakeme sert itirazda bulunan Tuchel, sarı kartla cezalandırıldı.

Bu arada karşılaşmayı 47 bin 4 biletli seyircinin izlediği açıklandı.