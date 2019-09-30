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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'da Lemina sakatlandı!

Galatasaray'da Lemina sakatlandı!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan 'da sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakan Lemina, A Grubu 2. maçında oynanacak olan maçı kadrosuna alınmadı.

A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi 'yi konuk edecek 'da Mario Lemina forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 19:35
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