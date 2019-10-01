Galatasaray - PSG maçından kareler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın dev takımı PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce iki takım ısınırken Galatasaraylı taraftarlar ile PSG'nin yıldız futbolcusu Thiago Silva arasında bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar ve Galatasaray - PSG maçından kareler...

1 Ekim 2019 Salı 23:30 Güncelleme: 01.10.2019 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





