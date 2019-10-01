Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın dev takımı PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce iki takım ısınırken Galatasaraylı taraftarlar ile PSG'nin yıldız futbolcusu Thiago Silva arasında bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar ve Galatasaray - PSG maçından kareler...
1 Ekim 2019 Salı 23:30
Güncelleme: 01.10.2019 23:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk eden Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan SofianeFeghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de RyanDonk ilk 11'de şans buldu.
Kontrollü oyuna dönük kadro tercihi
Terim, A Grubu'nun ilk maçında RealMadrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.