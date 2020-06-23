Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 31. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce sporseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi bulunan Getafe mutlak 3 puan için sahaya çıkacak ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid ise kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

REAL VALLADOLID-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Getafe maçı saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 23.06.2020
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