Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Getafe'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi bulunan Getafe mutlak 3 puan için sahaya çıkacak ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid ise kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

REAL VALLADOLID-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Getafe maçı saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.