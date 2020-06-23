Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
La Liga'nın 31. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid ile Getafe karşı karşıya geliyor. Maçtan önce sporseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Getafe'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi bulunan Getafe mutlak 3 puan için sahaya çıkacak ve Atletico Madrid'in puan kaybetmesini bekleyecek. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid ise kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.
REAL VALLADOLID-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Valladolid-Getafe maçı saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 23.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Valladolid-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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