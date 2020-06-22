Lionel Messi Barcelona ile devam dedi! Sözleşmesinde...

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin takımdaki geleceği bir süredir tartışma konusu olmuştu. Kulübün sportif direktörlüğü görevini yürüten Eric Abidal ile sözlü tartışma yaşayan Messi'nin, takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu.

İspanyol basınından Marca, Arjantinli yıldızın kulübü ile mukavele yenileme konusunda anlaştığını duyurdu. Hatta, sözleşme detayları da paylaşıldı. Buna göre Messi'nin yeni sözleşmesi 2023'e kadar sürecek. Oyuncu her sezon sonunda isterse takımdan bedelsiz ayrılabilecek. Bu arada yıllık 35 milyon Euro maaş alan 32 yaşındaki yıldızın, aynı rakamla devam edeceği bildirildi.

Bu sezon da takımının en istikrarlı isimlerinden olan Messi, çıktığı 34 maçta 26 gole imzasını atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.



