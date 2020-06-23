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23 Haziran 2020, Salı
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1-0 | MAÇ SONUCU

Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

'nın 31. haftasında evinde 'yu ağırladı. Barcelona, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puana uzandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

'nın 31. haftasında , 'yu konuk etti. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada atılan tek gol ise Ivan Rakitic'ten geldi.

Barcelona bu galibiyetle puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 10. sıradaki Athletic Bilbao ise 42 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 01:09
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