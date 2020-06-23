Barcelona 1-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona evinde Athletic Bilbao'yu ağırladı. Barcelona, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puana uzandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada atılan tek gol ise Ivan Rakitic'ten geldi.
Barcelona bu galibiyetle puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 10. sıradaki Athletic Bilbao ise 42 puanda kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Athletic Bilbao 1-0 kazanmıştı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 01:09
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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