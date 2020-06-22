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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Guardiola gelecek sezonu işaret etti! "Şampiyonluk..."

Guardiola gelecek sezonu işaret etti! "Şampiyonluk..."

ekibi 'nin İspanyol çalıştırıcısı , gelecek sezon şampiyonluğu kendilerinin elde edeceğini söyledi.

ekibi 'nin teknik direktörü , gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadroyla sahaya çıkacaklarını söyledi. İngiltere basınına konuşan İspanyol teknik adam, gelecek sezon kadroyu güçlendirmek adına bazı fikirleri olduğunu ve bunlar gerçekleştiği takdirde ile şampiyonluk yarışına ortak olabileceklerini belirtti.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğine inandığını kaydeden Guardiola, "Liverpool yine zorlu bir takım olarak kalacak ama şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz. Bunu başarmak zor olacak ama yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City'nin son yıllardaki başarılarıyla İngiliz futboluna damga vurduğunu söyleyen 49 yaşındaki teknik direktör, "Katıldığımız son 9 ulusal turnuvanın 8'inden kupayla döndük. Bu kötü bir istatistik değil ve gelecek sezon yine başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Manchester City, bu sezon ligin son 8 haftasına girilirken lider Liverpool'un 23 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

  1. 22.06.2020
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