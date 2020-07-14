Chelsea 1-0 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Norwich City'yi konuk eden Chelsea, rakibini Olivier Giroud'nun 45+1'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligde 3. sırada yer alan Maviler puanını 63'e yükseltip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım attı.
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea, 36. haftada konuk ettiği son sıradaki Norwich City'yi zor da olsa 1-0 mağlup etti.
Mavilere galibiyeti getiren golü 45+1'de Olivier Giroud kaydetti.
Chelsea bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, rakipleri Leicester ve Manchester United'l arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 00:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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