Chelsea 1-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea, 36. haftada konuk ettiği son sıradaki Norwich City'yi zor da olsa 1-0 mağlup etti.

Mavilere galibiyeti getiren golü 45+1'de Olivier Giroud kaydetti.

Chelsea bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, rakipleri Leicester ve Manchester United'l arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.