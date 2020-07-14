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14 Temmuz 2020, Salı
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1-0 | MAÇ SONUCU

Chelsea 1-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen son sıradaki 'yi konuk eden , rakibini 'nun 45+1'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligde 3. sırada yer alan Maviler puanını 63'e yükseltip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım attı.

'de sezonu ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen , 36. haftada konuk ettiği son sıradaki 'yi zor da olsa 1-0 mağlup etti.

Mavilere galibiyeti getiren golü 45+1'de kaydetti.

Chelsea bu sonuçla puanını 63'e yükseltip, rakipleri Leicester ve 'l arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 00:47
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