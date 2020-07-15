Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi
İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerine fark atarak 30 yıl aranın ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool,22 Temmuz Çarşamba günü Chelsea ile oynayacağı karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasını alacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da Chelsea maçının ardından kavuşacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen Liverpool için 22 Temmuz Çarşamba günü Chelsea ile yapacağı maçın ardından Anfield Stadı'nda kupa töreni düzenleneceği belirtildi.
Taraftarın alınmayacağı statta şampiyonluk töreninin özel konuğu ise 1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-1990 sezonunda teknik direktör unvanıyla 30 yıl önceki son şampiyonluğuna ulaştıran kulüp efsanesi İskoç Kenny Dalglish olacak.
Tören için özel podyumun hazırlanacağı Anfield Stadı'nda, taraftarların hazırlayacağı pankart ve afişler de tribünlerde yer alacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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