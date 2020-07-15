Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi

'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi

Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi

İngiltere 'de bu sezon rakiplerine fark atarak 30 yıl aranın ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen , Çarşamba günü ile oynayacağı karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasını alacak.

İngiltere ekiplerinden , 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupasına 'da maçının ardından kavuşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen Liverpool için 22 Temmuz Çarşamba günü Chelsea ile yapacağı maçın ardından 'nda kupa töreni düzenleneceği belirtildi.

Taraftarın alınmayacağı statta şampiyonluk töreninin özel konuğu ise 1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-1990 sezonunda teknik direktör unvanıyla 30 yıl önceki son şampiyonluğuna ulaştıran kulüp efsanesi İskoç Kenny Dalglish olacak.

Tören için özel podyumun hazırlanacağı Anfield Stadı'nda, taraftarların hazırlayacağı pankart ve afişler de tribünlerde yer alacak.

  1. 15.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA