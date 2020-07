Premier Lig'de transfer tarihleri belli oldu

Corona virüsü sonrası birçok lig olduğu gibi İngiltere Premier Lig'in de bitme tarihi maçların ertelenmesi nedeniyle uzamıştı.

Premier Lig yönetimi gerçekleştirilen toplantı sonrası yaz transfer döneminin tarihlerini netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre transfer penceresi 27 Temmuz'da başlayacak, 5 Ekim'e kadar sürecek.

Bu tarihlerin önümüzdeki günlerde FIFA tarafından da onaylanması bekleniyor.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



