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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de tarihleri belli oldu

Premier Lig'de transfer tarihleri belli oldu

İngiltere 'de tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre transfer penceresi 27 Temmuz'da resmen açılacak ve 5 Ekim'e kadar sürecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü sonrası birçok lig olduğu gibi İngiltere 'in de bitme tarihi maçların ertelenmesi nedeniyle uzamıştı.

Premier Lig yönetimi gerçekleştirilen toplantı sonrası yaz döneminin tarihlerini netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre transfer penceresi 27 Temmuz'da başlayacak, 5 Ekim'e kadar sürecek.

Bu tarihlerin önümüzdeki günlerde FIFA tarafından da onaylanması bekleniyor.

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  1. 15.07.2020
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