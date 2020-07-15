Premier Lig'de transfer tarihleri belli oldu
İngiltere Premier Lig'de transfer tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre transfer penceresi 27 Temmuz'da resmen açılacak ve 5 Ekim'e kadar sürecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü sonrası birçok lig olduğu gibi İngiltere Premier Lig'in de bitme tarihi maçların ertelenmesi nedeniyle uzamıştı.
Premier Lig yönetimi gerçekleştirilen toplantı sonrası yaz transfer döneminin tarihlerini netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre transfer penceresi 27 Temmuz'da başlayacak, 5 Ekim'e kadar sürecek.
Bu tarihlerin önümüzdeki günlerde FIFA tarafından da onaylanması bekleniyor.
Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window— Premier League (@premierleague) July 15, 2020
The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October
Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig'de transfer tarihleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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