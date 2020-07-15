Burnley 1-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Burnley, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-1 berabere bitti.
İngiltere Premier lig'de heyecan devam etti. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geldi. Burnley, evinde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.
Wolverhampton'ın golü 76. dakikada Raul Jimenez'den geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 90+6. dakikada Chris Wood kaydetti.
Bu sonuçla Burnley, puanını 51 yaparak 9. sırada yükseldi. Wolverhamton ise puanını 56 yaparak 6. sıradaki yerini korudu.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 22:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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