Burnley 1-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier lig'de heyecan devam etti. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geldi. Burnley, evinde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

Wolverhampton'ın golü 76. dakikada Raul Jimenez'den geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 90+6. dakikada Chris Wood kaydetti.

Bu sonuçla Burnley, puanını 51 yaparak 9. sırada yükseldi. Wolverhamton ise puanını 56 yaparak 6. sıradaki yerini korudu.