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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Burnley ile Wolverhampton yenişemedi!

1-1 | MAÇ SONUCU

Burnley 1-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-1 berabere bitti.

'de heyecan devam etti. 36. hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan iki takım karşı karşıya geldi. , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

Wolverhampton'ın golü 76. dakikada Raul Jimenez'den geldi. Ev sahibi takımın golünü ise 90+6. dakikada Chris Wood kaydetti.

Bu sonuçla Burnley, puanını 51 yaparak 9. sırada yükseldi. Wolverhamton ise puanını 56 yaparak 6. sıradaki yerini korudu.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 22:17
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