Newcastle United 1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham Newcastle deplasmanında Kane ile uçtu!

1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

Newcastle United 1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında Tottenham, deplasmanda konuk olduğu 'ı Harry Kane (2) ve Heung-min Son'un golleriyle 3-1 mağlup etti.

'in 36. haftasında ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St.James Park'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 3-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Kane (2) ve Son kaydederken, ev sahibi takımın sayısı Ritcie'den geldi.

Bu skorun ardından Tottenham puanını 55'e yükseltirken, Newcastle United 43 puanda kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 22:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Newcastle United 1-3 Tottenham | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA