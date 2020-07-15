Manchester City 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada David Silva ve 39. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada David Brooks attı.