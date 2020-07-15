Manchester City 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City evinde kazandı!

2-1 | MAÇ SONUCU

Manchester City 2-1 Bournemouth | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında , evinde 'u ağırladı. Karşılaşmayı City 2-1 kazandı.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu 'a kaptıran Manchester City, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 39. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada David Brooks attı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 22:18
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