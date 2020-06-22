Manchester City 5-0 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Manchester City, Arsenal'in ardından Bunrley'yi de farklı geçti. Rakibi karşısında baştan sona müthiş bir performans sergileyen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 5-0 mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 63'te Foden, 43 ve 45'te Mahrez ile 51'de David Silva kaydetti.

Puanını 632e yükselten City, lider Liverpool'la arasındaki farkı 20 puana indirdi.

7 maç sonra kaybeden konuk ekip Burnley ise 39 puanla 11. sırada kaldı.