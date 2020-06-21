Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası yeniden başlayan İngiltere 'de Merseyside derbisi futbolseverleri bekliyor. sahasında 'u ağırlayacak. Maç saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. sahasında şampiyonluğun en büyük adayı 'u ağırlıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool iki maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Everton ise orta sıralardaki yerini garantiledi. Everton'ın Liverpool'u ağırladığı son yedi Premier Lig maçının altısı berabere biterken, diğer karşılaşmadan galip ayrılan taraf konuk ekip olmuştu.Liverpool son 20 maçın 19'unu kazandı.

EVERTON-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Evertol-Liverpool maçı bu akşam saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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