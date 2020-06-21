Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında şampiyonluğun en büyük adayı Liverpool'u ağırlıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool iki maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Everton ise orta sıralardaki yerini garantiledi. Everton'ın Liverpool'u ağırladığı son yedi Premier Lig maçının altısı berabere biterken, diğer karşılaşmadan galip ayrılan taraf konuk ekip olmuştu.Liverpool son 20 maçın 19'unu kazandı.

EVERTON-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Evertol-Liverpool maçı bu akşam saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.