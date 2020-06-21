Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de Merseyside derbisi futbolseverleri bekliyor. Everton sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Maç saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında şampiyonluğun en büyük adayı Liverpool'u ağırlıyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Liverpool iki maç kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Everton ise orta sıralardaki yerini garantiledi. Everton'ın Liverpool'u ağırladığı son yedi Premier Lig maçının altısı berabere biterken, diğer karşılaşmadan galip ayrılan taraf konuk ekip olmuştu.Liverpool son 20 maçın 19'unu kazandı.
EVERTON-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Evertol-Liverpool maçı bu akşam saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Everton-Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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