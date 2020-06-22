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22 Haziran 2020, Pazartesi
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- (Merseyside) derbisi izlenme rekoru kırdı!

Everton - Liverpool (Merseyside) derbisi izlenme rekoru kırdı!

'in 30. haftasında ile arasında oynanan Merseyside derbisi, tam 5,5 milyon sporsever tarafından takip edilerek rekor kırdı.

'de ile arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Yayıncı kuruluş 'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan 'nin sahasında 'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

  1. 22.06.2020
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