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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal şampiyonu devirdi!

2-1 | MAÇ SONUCU

Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

'in 36. haftasında , evinde 'u ağırladı. Ev sahibi takım, sahasında şampiyon Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

'in 36. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'e 2-1 yenildi.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 00:47
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