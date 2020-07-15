İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, evinde Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi takım, sahasında şampiyon Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.
Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.
Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 00:47
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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