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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 90+6'da yıkıldı!

2-2 | MAÇ SONUCU

Manchester United 2-2 Southampton | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında , 90+6'da yediği gol ile ile 2-2 berabere kaldı.

'in 35. haftasında evinde ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde götüren Kırmızı Şeytanlar, 90+6'da yediği golle önemli bir fırsatı tepti. Manchester United'ın golleri 20'de Rashford ve 23. dakikada Martial'ın ayağından geldi.

Southampton'ın golleri ise 12. dakikada Stuart Armstrong ve 90+6'da Michael Obafemi'den geldi.

Manchester United bu sonucun ardından 59 puanla 5. sıradaki yerini korudu ve 3. sıraya çıkma şansını bu hafta tepmiş oldu. Southampton ise 45 puanla 12 sırada kaldı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 00:11
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