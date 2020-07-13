Manchester United 2-2 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, 90+6'da yediği gol ile Southampton ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United evinde Southampton ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde götüren Kırmızı Şeytanlar, 90+6'da yediği golle önemli bir fırsatı tepti. Manchester United'ın golleri 20'de Rashford ve 23. dakikada Martial'ın ayağından geldi.
Southampton'ın golleri ise 12. dakikada Stuart Armstrong ve 90+6'da Michael Obafemi'den geldi.
Manchester United bu sonucun ardından 59 puanla 5. sıradaki yerini korudu ve 3. sıraya çıkma şansını bu hafta tepmiş oldu. Southampton ise 45 puanla 12 sırada kaldı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 00:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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