Newcastle United 3-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Sheffield United'ı konuk eden Newcastle United, 50. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde rahat bir konumda bulunan ev sahibi puanını 38'e çıkarırken, Avrupa kupaları hedefinde yara alan 7. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Ev sahibi Newcastle, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puana uzandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 55 ve 78'de Saint-Maximin ile 69'da Ritchie kaydetti.
Puanını 38'e çıkaran Newcastle maç fazlasıyla 12. sıraya tırmanırken, 7. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.
Konuk ekipte John Egan 50. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 21:07
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle United 3-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.