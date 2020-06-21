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21 Haziran 2020, Pazar
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3-0 | MAÇ SONUCU

Newcastle United 3-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında 'ı konuk eden , 50. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde rahat bir konumda bulunan ev sahibi puanını 38'e çıkarırken, Avrupa kupaları hedefinde yara alan 7. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Newcastle, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta bulduğu gollerle üç puana uzandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 55 ve 78'de Saint-Maximin ile 69'da Ritchie kaydetti.

Puanını 38'e çıkaran Newcastle maç fazlasıyla 12. sıraya tırmanırken, 7. sıradaki Sheffield ise 44 puanda kaldı.

Konuk ekipte John Egan 50. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 21:07
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