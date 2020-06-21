Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelasea, Aston Villa deplasmanına konuk oluyor. Aston Villa-Chelsea İngiltere Premier Lig'de günün maçları arasında en kritik olanlardan biri durumunda. Maç öncesi futbolseverler detaylı araştırma yapıyor ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Lampard'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geliyor. Aston Villa'nın ligde kalmak için bu zorlu maçtan puan veya puanlar alması gerekiyor. İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Chelsea kazandı. Aston Villa son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aston Villa-Chelsea maçı saat 18:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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