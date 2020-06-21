Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 30. haftasında Chelasea, deplasmanına konuk oluyor. Aston Villa- İngiltere Premier Lig'de günün maçları arasında en kritik olanlardan biri durumunda. Maç öncesi futbolseverler detaylı araştırma yapıyor ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Lampard'ın yönetimindeki karşı karşıya geliyor. Aston Villa'nın ligde kalmak için bu zorlu maçtan puan veya puanlar alması gerekiyor. İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Chelsea kazandı. Aston Villa son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Chelsea maçı saat 18:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 21.06.2020
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