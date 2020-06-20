Brighton 2-1 Arsenal | ÖZET İZLE

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü arasının ardından çıktığı ilk maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Arsenal, bir darbe de Brighton'dan yedi.

Londra ekibi, 30. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.

68'de Pepe'nin golüyle öne geçen Topçular, 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay'ın gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal bu sonuçla 40 puanda kalıp 9. sırada yer alırken, Brighton ise 32 puana yükselip 15. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Arsenal'de yedekler arasında yer alan Mesut Özil yine forma giymedi.