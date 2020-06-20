Brighton 2-1 Arsenal | ÖZET İZLE - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'e son dakika şoku! ÖZET İZLE

2-1 | ÖZET İZLE

Brighton 2-1 Arsenal | ÖZET İZLE

İngiltere 'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 30. haftada konuk olduğu 'a 2-1 mağlup olup üst üste 2. yenilgisini aldı. ekibi 68'de ile öne geçerken, ev sahibi ekip 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay ile zafere uzanıp kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İngiltere 'de corona virüsü arasının ardından çıktığı ilk maçta 'ye 3-0 mağlup olan , bir darbe de 'dan yedi.

ekibi, 30. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.

68'de 'nin golüyle öne geçen Topçular, 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay'ın gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.

Arsenal bu sonuçla 40 puanda kalıp 9. sırada yer alırken, Brighton ise 32 puana yükselip 15. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Arsenal'de yedekler arasında yer alan Mesut Özil yine forma giymedi.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 20:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brighton 2-1 Arsenal | ÖZET İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA