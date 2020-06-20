İngiltere Premier Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal, 30. haftada konuk olduğu Brighton'a 2-1 mağlup olup üst üste 2. yenilgisini aldı. Londra ekibi 68'de Pepe ile öne geçerken, ev sahibi ekip 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay ile zafere uzanıp kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
İngiltere Premier Lig'de corona virüsü arasının ardından çıktığı ilk maçta Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Arsenal, bir darbe de Brighton'dan yedi.
Londra ekibi, 30. haftada konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı.
68'de Pepe'nin golüyle öne geçen Topçular, 75'te Dunk ve 90+5'te Maupay'ın gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.
Arsenal bu sonuçla 40 puanda kalıp 9. sırada yer alırken, Brighton ise 32 puana yükselip 15. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Arsenal'de yedekler arasında yer alan Mesut Özil yine forma giymedi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 20:07
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brighton 2-1 Arsenal | ÖZET İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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