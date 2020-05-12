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12 Mayıs 2020, Salı
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Dev bağışta bulunan 'e müjdeli haber geldi!

Dev bağışta bulunan Mesut Özil'e müjdeli haber geldi!

Corona virüsüne karşı 'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulunan 'lı yıldız 'e müjdeli haber geldi. Türk Kızılay’ı , Özil’in bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

ekiplerinden 'de forma giyen Futbolcu , anlamlı bir bağışa imza atmış 'ın dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek vermişti.

Bu kapsamda Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan binlerce kişilik iftar yemeği ve yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yüzlerce Kızılay personeli ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekip, kapılarını çaldığı ailelere iftar yemeği ve yardım kolilerini teslim etti.

Kapılarını açtıklarında Kızılay ekibini karşılarında gören ihtiyaç sahibi aileler ise büyük sevinç yaşadı.

"3 DİLDE YANIT VEREN ÇAĞRI SİSTEMİYLE VATANDAŞLARA ULAŞILIYOR"

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Kızılay Şubesi Başkanvekili Hamdi Sicak, Covid- 19 önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere aşevlerinde pişen yemeklerin evlerine kadar ulaştırıldığını belirterek," Vatandaşlarımıza 'siz evinizde kalın biz size ulaşacağız' dedik. Her gün 14 bin kişiye bu paketler ulaşıyor. Özellikle COVİD ile mücadele kapsamında gönüllü desteği verdik. Vefa destek guruplarına. Hijyen paketi desteklerimiz var. Hergün yüzlerce aileye ulaştırılıyor gıda ve hijyen paketleri. Bu süreçte gelen talepleri karşılamak anlamında bir sosyal destek hattı kurduk. Bir çağrı sistemi kurduk, 3 dilde yanıt veren. Gelen talepler bu sisteme kaydediliyor. Kaydedildikten sonra ayrıştırıyor, ailelere çeşitli yardımlar şeklinde ulaştırılıyor. Gözlerimizi yaşartan büyük fedakarlıklar görüyoruz. Gönüllülerimizin çok farklı destekleri oldu. Doktor olup, yapan hem de bu sistem içerisinde iş yükünü üstüne alan bağışçılarımız var. Bizim profesyonel destekçilerimizin yanında gönüllülerimiz önemli bir yük almış durumda"dedi.

Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla sahada Kızılay'a görevler verildiği belirten Sicak," Bu anlamda iş yükümüz arttı ama diğer sivil toplum kuruluşlarından gönüllü ekipler geliyor. Destek geliyor.Göçmenler bizden bağımsız izole olmadıkları için onların bu konuda iyi bilgilendirilmesi ve bulaşıcılığı en aza indirmemiz ile ilgili bir çalışma yaptık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bağışçılarımızın değerli destekleri ile oluyor. Cömert bağışçılarımızın desteğiyle kurulan hizmetler. Allah hepsinden razı olsun. Biz sadece Ramazan ayında hizmet vermiyoruz" diye konuştu.

  1. 12.05.2020
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