Bernd Leno'dan Mesut Özil'e destek! "İnanılmaz bir futbolcu" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Takım arkadaşından Mesut Özil'e destek! "İnanılmaz bir futbolcu"

'dan 'e destek! "İnanılmaz bir futbolcu"

Bernd Leno'dan Mesut Özil'e destek! "İnanılmaz bir futbolcu"

İngiliz efsane futbolcu , 'in 'dan ayrılması gerektiğini dile getirmişti. Özil'in takım arkadaşı ise söylenenlerin aksine 31 yaşındaki topçuya destek çıktı.

ekiplerinden 'ın yıldız file bekçisi ,Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili konuştu.

İngiliz efsanesi 'ın geçtiğimiz günlerde Özil'in satılması gerektiğini vurgulamasının aksine Leno, takım arkadaşına destek çıktı.

Soccer AM'e açıklamalarda tecrübeli kaleci,"Geçmişte neler yaptığı ortada. İnanılmaz bir futbolcu. Son zamanlarda çok fazla asist yapamadığının farkındayım.Ancak insanlar onun kaç tane gol şansı yarattığını gördü mü"? dedi.

Mesut Özil'in haksızlığa uğradığını söyleyen 28 yaşındaki file bekçisi, Sahada takım arkadaşlarına şanslar yaratıyor ve çoğu mutlak gol pozisyonuna dönüşüyor. İnsanlar bunu görmüyor. Onu bir kez antrenmanda ya da sahada yakından görebilseydiniz, takım için ne kadar önemli birisi olduğunu hissedebilirdiniz." ifadelerini kullandı.

  1. 09.05.2020
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