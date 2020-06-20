Watford 1-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
Corona virüsü sonrası tekrar başlayan İngiltere Premier Lig'de Watford, kendi evinde Çağlar Söyüncülü Leicester City'i ağırladı. Karşılaşma iki rakibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
İngiltere Premier Lig 30'uncu haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford'a konuk oldu. Vicarage Road'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90'ıncı dakikada Ben Chilwell'in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford'da 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Watford 28 puana çıkarken, Leicester City ise 54 puana yükseldi.
WATFORD-LEICESTER CITY İLK 11'LER
Watford: Foster, Femenia, Kabsele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pererya, Deeney.
Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN
A Milli Takım'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 17:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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