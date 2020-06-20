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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Watford ile Leicester City yenişemedi!

1-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

Watford 1-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

Corona virüsü sonrası tekrar başlayan 'de , kendi evinde Çağlar Söyüncülü Leicester City'i ağırladı. Karşılaşma iki rakibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

30'uncu haftasında 'nün takımı Leicester City, deplasmanda 'a konuk oldu. Vicarage Road'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90'ıncı dakikada Ben Chilwell'in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı. Watford'da 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Watford 28 puana çıkarken, Leicester City ise 54 puana yükseldi.

WATFORD-LEICESTER CITY İLK 11'LER
Watford: Foster, Femenia, Kabsele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pererya, Deeney.

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN

A Milli Takım'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 17:00
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