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05 Temmuz 2020, Pazar
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Çağlar’lı Leicester farklı: 3-0

Çağlar’lı Leicester farklı: 3-0

'de , sahasında konuk ettiği 'ı 3-0 yenerek üçüncü sıradaki yerini korudu.

'de , sahasında konuk ettiği 'ı 3-0 yenerek üçüncü sıradaki yerini korudu. Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, golleri Kelechi ve Vardy (2) kaydetti. ise Bournemouth'u 5-2 ile geçti. Kırmızı Şeytanlar'ın sayıları Greenwood (2), penaltıdan Rashford, Martial ve Bruno Fernandes'ten geldi. Konuk Bournemouth'a ise Stanisias ve King'in (P) golleri yetmedi.
  1. 5.7.2020
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