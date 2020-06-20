Brentford'un Fransız futbolcusu Mbeumo'da corona virüsü tespit edildi
Futbolda corona virüsü vakaları görülmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen Fransız futbolcu Mbeumo'da Covid-19'a rastlandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere futbolunda bir corona virüsü vakası daha görüldü. Championship takımlarından Brentford'da teknik direktör Thomas Frank, Fransız futbolcu Bryan Mbeumo'ya yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
20 yaşındaki futbolcu, lig yönetiminin belirlediği kriterler gereği bir süre karantinada tutulacak. Dolayısıyla, Fulham ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.
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