Brentford'un Fransız futbolcusu Mbeumo'da corona virüsü tespit edildi

İngiltere futbolunda bir corona virüsü vakası daha görüldü. Championship takımlarından Brentford'da teknik direktör Thomas Frank, Fransız futbolcu Bryan Mbeumo'ya yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

20 yaşındaki futbolcu, lig yönetiminin belirlediği kriterler gereği bir süre karantinada tutulacak. Dolayısıyla, Fulham ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.