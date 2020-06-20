Brentford'un Fransız futbolcusu Mbeumo'da corona virüsü tespit edildi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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'un Fransız futbolcusu Mbeumo'da corona virüsü tespit edildi

Brentford'un Fransız futbolcusu Mbeumo'da corona virüsü tespit edildi

Futbolda corona virüsü vakaları görülmeye devam ediyor. Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu Mbeumo'da Covid-19'a rastlandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

futbolunda bir corona virüsü vakası daha görüldü. takımlarından 'da teknik direktör Thomas Frank, Fransız futbolcu Bryan Mbeumo'ya yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

20 yaşındaki futbolcu, lig yönetiminin belirlediği kriterler gereği bir süre karantinada tutulacak. Dolayısıyla, Fulham ile oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

  1. 20.06.2020
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