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19 Haziran 2020, Cuma
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Tottenham 1-1 | MAÇ SONUCU

Tottenham 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU

Tekrar başlayan İngiltere dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden , 'nun yönetimindeki 'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, bu gole 81'de 'in penaltısıyla karşılık verdi.

İngiltere 'de sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ile , 30. haftada karşı karşıya geldi.

Heyecan fırtınasına sahne olan müthiş mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran , 81'de kazanılan penaltıda 'in ayağından bulduğu golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

5. sıradaki yerini koruyan puanını 46'ya çıkarırken, 8. sıradaki Tottenham ise 42 puana ulaştı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 00:31
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