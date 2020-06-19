Tottenham 1-1 Manchester United | MAÇ SONUCU
Tekrar başlayan İngiltere Premier Lig dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, Jose Mourinho'nun yönetimindeki Tottenham Hotspur'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn ile öne geçerken, Kırmızı Şeytanlar bu gole 81'de Bruno Fernandes'in penaltısıyla karşılık verdi.
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ile Manchester United, 30. haftada karşı karşıya geldi.
Heyecan fırtınasına sahne olan müthiş mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Tottenham 27'de Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Kırmızı Şeytanlar, 81'de kazanılan penaltıda Bruno Fernandes'in ayağından bulduğu golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.
5. sıradaki yerini koruyan Manchester United puanını 46'ya çıkarırken, 8. sıradaki Tottenham ise 42 puana ulaştı.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 00:31
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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