Solskjaer'den flaş sözler! "Futbolcuları oynamaya zorlayamayız" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Solskjaer'den flaş sözler! "Futbolcuları oynamaya zorlayamayız"

Solskjaer'den flaş sözler! "Futbolcuları oynamaya zorlayamayız"

Solskjaer'den flaş sözler! "Futbolcuları oynamaya zorlayamayız"

İngiliz ekibi 'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjıaer, salgını sonrası askıya alınan 'in Haziran ayında yeniden başlatılması planıyla ilgili, "Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız." dedi.

İngiltere ekibi 'ın teknik direktörü , salgını gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

'a konuşan Norveçli teknik adam, futbolcuların durumlarını yakından takip ettiklerini ve futbola yeniden başlama konusunda uzman görüşlerini dinleyeceklerini belirtti.

Doktorların oyuncularla sürekli görüşmeler yaptığını kaydeden Solskjaer, "Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız. Futbolcuların sağlığı önceliğimiz ve bu konuda hiçbir risk almayacağız." ifadelerini kullandı.

Premier Lig maçlarının tarafsız sahada oynanması yönündeki önerileri değerlendiren 47 yaşındaki , " her zaman taraftar, oynadığınız ortam ve atmosfer hakkındadır ancak ilginç zamanlardan geçiyoruz. Neye karar verilirse verilsin futbola dönmek herkes için moral verici olacak." yorumunu yaptı.

Futbolcularla tokalaşıp sarılmaya alışkın olduklarını anımsatan Solskjaer, "Şimdi bunların hepsi gitmiş durumda. Benim asıl endişem, nasıl geri döneceğimiz ve o ortamı nasıl yeniden inşa edeceğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 08.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Solskjaer'den flaş sözler! "Futbolcuları oynamaya zorlayamayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA