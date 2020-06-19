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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Southampton deplasmanda kazandı!

0-3 Southampton | MAÇ SONUCU

Norwich City 0-3 Southampton | MAÇ SONUCU

'de sahasında Southampton'ı konuk etti. Deplasman ekibi müsabakadan 3-0 galip ayrılarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.

Southampton, deplasmanında farklı kazandı. 'in 30. haftasında ligin son sırasına demir atan Norwich City, Carrow Road Stadyumu'nda Southampton'u ağırladı. Konuk ekip Danny Ings, Armstrong ve Redmond'un golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Southampton puanını 37'ye yükselterek 13. sırada yer aldı. Norwich City ise 21 puanla son sırada kaldı.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 22:18
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