Norwich City 0-3 Southampton | MAÇ SONUCU

Southampton, Norwich City deplasmanında farklı kazandı. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında ligin son sırasına demir atan Norwich City, Carrow Road Stadyumu'nda Southampton'u ağırladı. Konuk ekip Danny Ings, Armstrong ve Redmond'un golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Southampton puanını 37'ye yükselterek 13. sırada yer aldı. Norwich City ise 21 puanla son sırada kaldı.