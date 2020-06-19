Norwich City 0-3 Southampton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de Norwich City sahasında Southampton'ı konuk etti. Deplasman ekibi müsabakadan 3-0 galip ayrılarak altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.
Southampton, Norwich City deplasmanında farklı kazandı. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında ligin son sırasına demir atan Norwich City, Carrow Road Stadyumu'nda Southampton'u ağırladı. Konuk ekip Danny Ings, Armstrong ve Redmond'un golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Southampton puanını 37'ye yükselterek 13. sırada yer aldı. Norwich City ise 21 puanla son sırada kaldı.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 22:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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