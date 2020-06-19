Arsenal'den Fenerbahçe'yi sevindirecek karar! Mesut Özil...

Arsenal'de son dakika Mesut Özil gelişmesi... İngiltere Premier Lig devi, oynadığı son maçta Mesut'u kadrosuna dahil etmezken, yollarını ayırma kararı aldı.

ESPN'in haberinde göre Arsenal, Mesut Özil ile maliyetinden dolayı yolları ayırmak istiyor. Ancak Mesut, sözleşmesinin sonuna kadar kalmaya kararlı.

Arsenal, corona virüsü (koronavirüs) pandemisinin finansal etkileri ve Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alma ihtimalini düşük görmesi sebebiyle elindeki yüksek maaş alan isimleri göndermeyi planlıyor.

Haftada 350.000 pound kazanan Mesut ile yollarını ayırmak isteyen Arsenal, talebini menajerine de iletti. İngiliz ekibi aynı tavrı geçtiğimiz yaz da takınmıştı ancak Mesut'a bu parayı verecek bir takım çıkmadı.

ARTETA DA OYNATMADI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, geçtiğimiz günlerde Manchester City ile oynanan mücadelede Mesut Özil'i değerlendirmemiş ve bu kararın 'taktiksel' olduğunu açıklamıştı.

"ARSENAL MAAŞINDA YARDIM ETMEYE HAZIR"

Öte yandan Arsenal, Mesut Özil'i kiralık isteyen takımlara, maaş konusunda sübvanse yapabileceklerini ifade ediyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz oyuncuyla ilgilenenler arasındaydı.