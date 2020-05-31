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31 Mayıs 2020, Pazar
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Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak gibiydi

Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak gibiydi

Koronavirüse eşiyle birlikte yakalanan ve zor zamanlar geçirdikten sonra iyileşen milli futbolcumuz 'nün hocası , mart ayında enfekte olduğunu, üç hafta boyunca oldukça bitap düştüğünü söyleyip, ilginç bir benzetmede bulundu.

Koronavirüse eşiyle birlikte yakalanan ve zor zamanlar geçirdikten sonra iyileşen milli futbolcumuz 'nün hocası , mart ayında enfekte olduğunu, üç hafta boyunca oldukça bitap düştüğünü söyleyip, ilginç bir benzetmede bulundu. Rodgers, virüs süresince yaşadığı nefes alma zorluğunu ve yorgunluğunu vurgulayıp, "Kilimanjaro dağına tırmanırken yaşadığım problemlere çok benzerdi" dedi.
  1. 31.5.2020
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