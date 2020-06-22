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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Djokovic'e büyük şok! Corona virüsü...

Djokovic'e büyük şok! Corona virüsü...

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi corona virüsü şokuyla sarsıldı. Tecrübeli raketin kondisyoneri Marko Paniki'nin, yapılan test sonrası pozitif olduğu anlaşıldı. Bu gelişme sonrası Djokovic'in de test yaptıracağı öğrenildi. İşte detaylar...

Vakfı tarafından düzenlenen 'a katılan Bulgar tenisçi 'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.

Paniki'nin yanı sıra organizasyonun Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtildi.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği ve bugün Belgrad'da test yaptıracağı kaydedildi.

Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı. Dimitrov'un dün akşam Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.

  1. 22.06.2020
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