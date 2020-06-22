Djokovic'e büyük şok! Corona virüsü...
Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic corona virüsü şokuyla sarsıldı. Tecrübeli raketin kondisyoneri Marko Paniki'nin, yapılan test sonrası pozitif olduğu anlaşıldı. Bu gelişme sonrası Djokovic'in de test yaptıracağı öğrenildi. İşte detaylar...
Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, aynı organizasyona katılan bazı sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.
Paniki'nin yanı sıra organizasyonun Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric'in de virüse yakalandığı belirtildi.
Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.
Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği ve bugün Belgrad'da test yaptıracağı kaydedildi.
Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı. Dimitrov'un dün akşam Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından, Adria Tur'un Hırvatistan finali iptal edilmişti.
- 22.06.2020
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
- "Göztepe'nin kazandığı penaltı Andone'nin sakatlandığı pozisyonla aynı"
- Altay Bayındır'a İngiltere Premier Lig'den flaş talip!
- Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu... Beşiktaş'a süper kanat!
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası Hasan Ali Kaldırım'dan transfer çıkışı!
- Fenerbahçe Moussa Wague transferinde sona geldi!
- Fenerbahçe'nin istediği Bjelica konuştu! "Herkes dört gözle bekliyor ve ben..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Djokovic'e büyük şok! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.