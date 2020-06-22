Turgay Demir: Fenerbahçe takımı Volkan ve Emre'ye isyan ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, çarpıcı ifadeler kullandı. Demir sarı-lacivertlileri oyuncuların ruhsuz olduğuna değinirken, "Fenerbahçe takımı Volkan Demirel'le Emre Belözoğlu'na isyan ediyor" ifadelerini kullandı.
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