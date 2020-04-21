Djokovic: Ben aşıya karşıyım

Ünlü tenisçi Novak Djokovic'ten ilginç çıkış. Sırp raket, Facebook'tan yaptığı canlı yayında bireysel olarak aşıya karşı olduğunu söyledi. Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olan Djokovic "Kişisel olarak ben aşıya karşıyım. Birinin seyahat özgürlüğüne kavuşmak için aşı yaptırmaya zorlanmasını istemem. Ama bu bir zorunluluk haline gelebilir" dedi. Sezonun Eylül'den önce başlamasını mümkün görmediğini de belirtti.