Djokovic: Ben aşıya karşıyım - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Djokovic: Ben aşıya karşıyım

Djokovic: Ben aşıya karşıyım

Ünlü tenisçi 'ten ilginç çıkış. Sırp raket, Facebook'tan yaptığı canlı yayında bireysel olarak aşıya karşı olduğunu söyledi.

Ünlü tenisçi 'ten ilginç çıkış. Sırp raket, Facebook'tan yaptığı canlı yayında bireysel olarak aşıya karşı olduğunu söyledi. Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olan Djokovic "Kişisel olarak ben aşıya karşıyım. Birinin seyahat özgürlüğüne kavuşmak için aşı yaptırmaya zorlanmasını istemem. Ama bu bir zorunluluk haline gelebilir" dedi. Sezonun Eylül'den önce başlamasını mümkün görmediğini de belirtti.

  1. 21.4.2020
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