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24 Nisan 2020, Cuma
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Federer: ve birleşmeli

Federer: ATP ve WTA birleşmeli

İsviçreli tenisçi , koronavirüsün oluşturduğu sıkıntılar nedeniyle () ve () birleşmesi gerektiğini söyledi.

İsviçreli tenisçi , koronavirüsün oluşturduğu sıkıntılar nedeniyle () ve () birleşmesi gerektiğini söyledi. Federer'in bu sözlerine kadınlarda dünya 4 numarası Simona de destek verdi.

  1. 24.4.2020
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