Becker: Akılsızca olur - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Becker: Akılsızca olur

Becker: Akılsızca olur

Becker: Akılsızca olur

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan , 'ın 'ta düzenlenmesinin akılsızca olacağını söyleyerek, "Şu anda iptal edilmeyen tek grand slam turnuvası ABD Açık. New York dünyada salgının en kötü sonuçlarının olduğu şehir" dedi.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan , 'ın 'ta düzenlenmesinin akılsızca olacağını söyleyerek, "Şu anda iptal edilmeyen tek grand slam turnuvası ABD Açık. New York dünyada salgının en kötü sonuçlarının olduğu şehir" dedi.

  1. 5.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Becker: Akılsızca olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA