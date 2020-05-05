Becker: Akılsızca olur

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Boris Becker, ABD Açık'ın New York'ta düzenlenmesinin akılsızca olacağını söyleyerek, "Şu anda iptal edilmeyen tek grand slam turnuvası ABD Açık. New York dünyada salgının en kötü sonuçlarının olduğu şehir" dedi.