Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam ömür boyu men edildi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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Şike yapan ömür boyu men edildi

Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam ömür boyu men edildi

Son dakika haberleri... , daha önce oynadığı müsabakalarda 21 kez kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tenisten ömür boyu men edildi. İşte detaylar...

, kuralları ihlal etmekten bıkmadı. Genç raketin 2015-2019 yılları arasında oynadığı maçlarda şike, bahis, rakibin performansını önleme gibi yasaklara karıştığı belirtildi. Kural ihlallerini tespit eden de (TIU) genç tenisçi için harekete geçti. Teniste Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada 21 yaşındaki tenisçinin daha önce 21 kez kuralları ihlal etmesi gerekçesiyle tenisten ömür boyu men edildiği duyuruldu.

, geçen yıl şike yaptığı gerekçesiyle tenisten uzaklaştırma almıştı.

Şike yapan Youssef Hossam'a ömür boyu men

  1. 05.05.2020
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