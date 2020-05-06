Tenisçilere 6 milyon dolarlık dev destek! Corona virüsü...
Corona virüsü salgını sonrası bir süreliğine ertelenen müsabakalar nedeniyle tenisçileri desteklemek için dünya genelinde 6 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağı bildirildi.
Dünya tenisinin yönetim organları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından finansal olarak etkilenen tenisçileri desteklemek için 6 milyon dolarlık fon oluşturacak.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA), Wimbledon, Amerika, Avustralya ve Fransa Açık tenis turnuvalarından ortak yapılan açıklamada, profesyonel tenis müsabakalarının 13 Temmuz'a kadar askıya alındığı hatırlatıldı.
Bu durumdan etkilenen tenisçilere destek olmak amacıyla, 6 milyon dolarlık yardım fonu oluşturulacağı belirtildi.
Fondan yaklaşık 800 profesyonel tenisçinin yararlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, spor camiasının kriz dönemlerinde bir araya geldiği aktarılarak, tenisi korumak için gereken her desteğin sağlanacağı ifade edildi.
- 06.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tenisçilere 6 milyon dolarlık dev destek! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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