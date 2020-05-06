Tenisçilere 6 milyon dolarlık dev destek! Corona virüsü... - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Tenisçilere 6 milyon dolarlık dev destek! Corona virüsü...

Tenisçilere 6 milyon dolarlık dev destek! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını sonrası bir süreliğine ertelenen müsabakalar nedeniyle tenisçileri desteklemek için dünya genelinde 6 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağı bildirildi.

Dünya tenisinin yönetim organları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından finansal olarak etkilenen tenisçileri desteklemek için 6 milyon dolarlık fon oluşturacak.

Uluslararası Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA), Wimbledon, Amerika, ve tenis turnuvalarından ortak yapılan açıklamada, profesyonel tenis müsabakalarının 13 Temmuz'a kadar askıya alındığı hatırlatıldı.

Bu durumdan etkilenen tenisçilere destek olmak amacıyla, 6 milyon dolarlık yardım fonu oluşturulacağı belirtildi.

Fondan yaklaşık 800 profesyonel tenisçinin yararlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, spor camiasının kriz dönemlerinde bir araya geldiği aktarılarak, tenisi korumak için gereken her desteğin sağlanacağı ifade edildi.

  1. 06.05.2020
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