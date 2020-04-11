Teniste Rogers Kupası'na corona virüsü engeli!
Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Corona virüsü salgını bir büyük organizasyonun daha ertelenmesine neden oldu. Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.
Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
- 11.04.2020
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