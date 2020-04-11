Teniste Rogers Kupası'na corona virüsü engeli!

Corona virüsü salgını bir büyük organizasyonun daha ertelenmesine neden oldu. Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.

Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.