Teniste Rogers Kupası'na corona virüsü engeli! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Teniste 'na corona virüsü engeli!

Teniste Rogers Kupası'na corona virüsü engeli!

'nın Montreal kentinde tarihlerinde yapılması planlanan 'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Corona virüsü salgını bir büyük organizasyonun daha ertelenmesine neden oldu. 'nın Montreal kentinde tarihlerinde yapılması planlanan 'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.

Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

  1. 11.04.2020
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