Haberler Tenis Dominic Thiem Fransa Açık'a veda etti

'a veda etti

Tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı , 'te düzenlenen Tenis Turnuvası'nda () 12 numaralı seribaşı 'a 3-2 kaybederek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 22:51
Dominic Thiem Fransa Açık'a veda etti

Tenis Turnuvası'nda () tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı , çeyrek finalde elendi.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Avusturyalı Dominic Thiem ile 12 numaralı seribaşı karşılaştı.

Schwartzman, 5 saat 8 dakika süren mücadeleyi 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Arjantinli tenisçi, yarı finalde İspanyol ile İtalyan Jannik Sinner arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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