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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Tenis Rafael Nadal'dan flaş ABD Açık kararı! Corona virüsü...

'dan flaş kararı! ...

Rafael Nadal'dan flaş ABD Açık kararı! Corona virüsü...

Dünya 2 numarası İspanyol tenisçi , bu yıl gerçekleştirileecek olan turnuvasına salgını nedeniyle katılmayacağını açıkladı.

34 yaşındaki İspanyol tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra bu sene 'ta oynamamaya karar verdim. Dünyadaki durum oldukça karışık, Covid-19 vakaları artıyor ve hala kontrolümüz yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

'da düzenlenecek Madrid Açık'ın da iptal edildiğini hatırlatan Nadal, "Bu, asla almak istemediğim bir karardı fakat bu sefer kalbimi dinlemeye ve şimdilik seyahat etmemeye karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvayı geçen sene kazanan Nadal, toplamda 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etmişti.

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası düzenlenirken, salgın nedeniyle ertelenmiş, Wimbledon ise iptal edilmişti.

  1. 04.08.2020
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