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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Tenis Kulübü'nden 'corona virüsü' açıklaması

Ankara Tenis Kulübü'nden 'corona virüsü' açıklaması

Tenis Kulübü (), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin sonuçlarının pozitif çıkması ve bu sonuçların tesiste çalışmalarını sürdüren (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili çıkan haberler üzerine ATK'den yazılı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Tenis Kulübü'nde görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif olduğu tespit edilmiş, ancak bu durumun sporcuları ve çevresine haber verilmesine rağmen aynı tesiste çalışmalarını sürdüren (TOHM) sporcuları ve antrönerlerine bu durumun aktarılmadığı ifade edilmişti.

Bu yaşananların ardından Ankara Tenis Kulübü (ATK) yazılı bir açıklama yaparak, Covid 19 ile ilgili ve Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Kulübümüzde Covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz 2020 gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid-19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testini pozitif çıktığı 15 Temmuz 2020 akşamı 18:30 sularında öğrenilmiştir.
Konu Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sn. Cengiz Durmuş'a 15 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmiş ve Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid-19 testi yaptırılmıştır. Bilgilerinize."

DİĞER SPORCULAR UNUTULDU!
Gençlik ve devreye girdi ve hem kulüpten hem Türkiye Tenis Federasyonu yetkililerinden bilgi aldı. Yaşları 14-18 arasında olan TOHM sporcularında herhangi bir virüs belirtisi olmadığı belirtilince Bakanlık ve aileler derin bir nefes aldı.

ATK yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıklarını yaptıkları yazılı açıklamada olduğu gibi belirtilirken, tesisi kiralık kullanan TOHM sporcuları için önlem almamaları ve pozitif vakalara rağmen çalışmalarına izin verilmesi konusu ise araştırılmaya devam ediyor. ; Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'e talimat vererek TOHM sporcularına da testlerin yapılmasını ve fiilasyon konusunda tedbirlerin alınmasını istedi.

  1. 16.07.2020
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