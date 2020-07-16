Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku! - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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'nde corona virüsü şoku!

Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku!

'nde () yapılan corona virüsü testleri sonrası, kulüpte görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha pozitif olduğu tespit edildi. Ancak bu durumun bir süre gizlendiği gelen bilgiler arasında.

Aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları bu gelişme üzerine başka bir tesise alındı. Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin 4 gündür tesise gelmedikleri, kendi sporcularını da tesise getirmedikleri öğrenildi. Ancak olay TOHM sporcularından gizlendi.

ATK OLAYI GİZLEDİ
Gençlik ve devreye girdi ve Federasyonu yetkililerinden bilgi aldı. Olayın yeni öğrenildiği ve gereken önlemlerin alınarak TOHM çalışmalarını sürdüren, yaşları 14-18 arasında olan sporcularda herhangi bir virüs belirtisi olmadığı belirtildi. yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıkları ancak TOHM sporcuları için önlem almamaları ve çalışmalarına izin verilmesi konusu ise şimdi araştırılıyor. , Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri , Müdürü 'e talimat vererek testlerin yapılmasını ve temaslı kişiler konusunda gerekenlerin yapılmasını istedi.

SPOR İL MÜDÜRÜ ÇELİK: GEREKLİ PROSEDÜRLERİ UYGULAYACAĞIZ
Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şu an için TOHM sporcularında corona virüsü belirtisi olmadığını söyledi ve "Sadece temaslı gruba giriyorlar. Biz tedbir amaçlı test yapacağız. Gerekli prosedürleri uygulayıp, gerekirse ev karantinasına alacağız" diye konuştu.

TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: OLAYI TAKİP EDİYORUZ
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş olayı takip ettiklerini belirterek, "Olayı öğrendiğimiz anda önlemlerimizi alarak sporcularımızı farklı bir tesise aldık. Bakanlığımıza bilgi verdik ve Spor İl Müdürlüğümüz sporcuları sağlık müdürlüğü ile görüşerek test veya belirti halinde temas konularını araştıracak" dedi.

AİLELER OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir veli, ''2 hafta önce TOHM ve Genç sporcularının davet edildiği kampa virüs salgınını ileri sürerek sporcular hakkında soruşturma açanlar, TOHM sporcularının çalıştırıldığı özel kulübün antrenörlerinin testleri pozitif çıktı. Üstelik 4 gündür kulüp kendi sporcularınn antrenmanlarını iptal ettiği halde, TOHM Ankara İl koordinatörlüğüne ve sporculara bilgi verilmiyor ve Tohm'un başında görevlendirilenlerin neden haberi yok. Bizlere nasıl bilgi verilmez, anlamıyorum. Şimdi hepimiz panik haldeyiz. Bakanlığımız hemen devreye girdi ve test ile temaslıları araştırıyor. ATK yetkililerinin yaptığı doğru değil. Kendi sporcularının ve üyelerinin bilgisi olduğu yerde bizim TOHM sporcularına ve ailelere nasıl haber verilmez?" diyerek şikayetlerini dile getirdi.

  1. 16.07.2020
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