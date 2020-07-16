Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku!
Ankara Tenis Kulübü'nde (ATK) yapılan corona virüsü testleri sonrası, kulüpte görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha pozitif olduğu tespit edildi. Ancak bu durumun bir süre gizlendiği gelen bilgiler arasında.
Aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları bu gelişme üzerine başka bir tesise alındı. Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin 4 gündür tesise gelmedikleri, kendi sporcularını da tesise getirmedikleri öğrenildi. Ancak olay TOHM sporcularından gizlendi.
ATK OLAYI GİZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi ve Türkiye Tenis Federasyonu yetkililerinden bilgi aldı. Olayın yeni öğrenildiği ve gereken önlemlerin alınarak TOHM çalışmalarını sürdüren, yaşları 14-18 arasında olan sporcularda herhangi bir virüs belirtisi olmadığı belirtildi. ATK yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıkları ancak TOHM sporcuları için önlem almamaları ve çalışmalarına izin verilmesi konusu ise şimdi araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri , Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'e talimat vererek testlerin yapılmasını ve temaslı kişiler konusunda gerekenlerin yapılmasını istedi.
SPOR İL MÜDÜRÜ ÇELİK: GEREKLİ PROSEDÜRLERİ UYGULAYACAĞIZ
Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, şu an için TOHM sporcularında corona virüsü belirtisi olmadığını söyledi ve "Sadece temaslı gruba giriyorlar. Biz tedbir amaçlı test yapacağız. Gerekli prosedürleri uygulayıp, gerekirse ev karantinasına alacağız" diye konuştu.
TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: OLAYI TAKİP EDİYORUZ
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş olayı takip ettiklerini belirterek, "Olayı öğrendiğimiz anda önlemlerimizi alarak sporcularımızı farklı bir tesise aldık. Bakanlığımıza bilgi verdik ve Spor İl Müdürlüğümüz sporcuları sağlık müdürlüğü ile görüşerek test veya belirti halinde temas konularını araştıracak" dedi.
AİLELER OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir veli, ''2 hafta önce TOHM ve Genç Milli Takım sporcularının davet edildiği kampa virüs salgınını ileri sürerek sporcular hakkında soruşturma açanlar, TOHM sporcularının çalıştırıldığı özel kulübün antrenörlerinin testleri pozitif çıktı. Üstelik 4 gündür kulüp kendi sporcularınn antrenmanlarını iptal ettiği halde, TOHM Ankara İl koordinatörlüğüne ve sporculara bilgi verilmiyor ve Tohm'un başında görevlendirilenlerin neden haberi yok. Bizlere nasıl bilgi verilmez, anlamıyorum. Şimdi hepimiz panik haldeyiz. Bakanlığımız hemen devreye girdi ve test ile temaslıları araştırıyor. ATK yetkililerinin yaptığı doğru değil. Kendi sporcularının ve üyelerinin bilgisi olduğu yerde bizim TOHM sporcularına ve ailelere nasıl haber verilmez?" diyerek şikayetlerini dile getirdi.
- 16.07.2020
- Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku!
- Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro isteniyor
- Bernard Mensah: Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar
- Son dakika: CAS duruşması sona erdi! Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra açıklanacak
- Avustralya'da VAR sistemini askıya aldılar!
- Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
- Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.