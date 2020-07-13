Türkiye Tenis Federasyonu'ndan corona virüsü soruşturması - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Türkiye Tenis Federasyonu'ndan corona virüsü soruşturması

Türkiye 'ndan corona virüsü soruşturması

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan corona virüsü soruşturması

Türkiye , kamp yerlerinde corona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Türkiye , bazı kamp yaptıkları yerde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Kovid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan corona virüsü soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA