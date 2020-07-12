Aktüel haberler (12.07.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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haberler (12.07.2020)

Aktüel haberler (12.07.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

GARETH BALE KULÜBEDE UYUDU
'da şampiyonluğa koşan 'de 'in Zidane'a tepki gösterdi. Alaves'i 2-0 yenerek arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Los Galacticos'ta Bale, oyuna alınmayınca maskeyi gözüne götürerek uyudu.

POLE HAMILTON'UN
Formula 1'de sezonun ikinci ayağının sıralama turları yine 'da yapıldı. Mercedes'in Britanyalı pilotu , pole pozisyonunun sahibi oldu.

ZÜRİH KARANTİNADA
isviçre ekibi Zürih'te 23 yaşındaki oyuncu Mirlind Kryeziu'nun testi pozitif çıktı. Başka vakalar da tespit edilince takım karantinaya alındı. Sion ve Basel maçları ertelendi.

NORWICH CITY KÜME DÜŞTÜ
Premier Lig'de düşen ilk takım oldu. Sahasında West Ham'a 4-0 mağlup olan sarı-yeşilliler, 3 hafta kala Championship'e düştü. Norwich 21 puanda kalırken, W. Ham 34 puana çıkarak kümede kalmada önemli bir avantaj elde etti.

PARMA'DA VAKA
Serie A'da bulunan Parma'da bir kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Salgın nedeniyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde ilk kez bir takımda koronavirüs vakasına rastlandı. Vakanın kesinlikle belirti göstermediği ve takımdan izole edildiği belirtildi.

İPEK SOYLU'YA OPERASYON
Milli tenisçi , uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildi. İpek, "Sağ el bileğimde uzun süredir yaşadığım problemle ilgili her tedavi ve değişikliğe gittik ve ameliyat oldum" dedi.

  1. 12.7.2020
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