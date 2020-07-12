Aktüel haberler (12.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
GARETH BALE KULÜBEDE UYUDU
La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid'de Gareth Bale'in Zidane'a tepki gösterdi. Alaves'i 2-0 yenerek Barcelona arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Los Galacticos'ta Bale, oyuna alınmayınca maskeyi gözüne götürerek uyudu.
POLE HAMILTON'UN
Formula 1'de sezonun ikinci ayağının sıralama turları yine Avusturya'da yapıldı. Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, pole pozisyonunun sahibi oldu.
ZÜRİH KARANTİNADA
isviçre ekibi Zürih'te 23 yaşındaki oyuncu Mirlind Kryeziu'nun testi pozitif çıktı. Başka vakalar da tespit edilince takım karantinaya alındı. Sion ve Basel maçları ertelendi.
NORWICH CITY KÜME DÜŞTÜ
Premier Lig'de düşen ilk takım Norwich City oldu. Sahasında West Ham'a 4-0 mağlup olan sarı-yeşilliler, 3 hafta kala Championship'e düştü. Norwich 21 puanda kalırken, W. Ham 34 puana çıkarak kümede kalmada önemli bir avantaj elde etti.
PARMA'DA VAKA
Serie A'da bulunan Parma'da bir kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Salgın nedeniyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde ilk kez bir takımda koronavirüs vakasına rastlandı. Vakanın kesinlikle belirti göstermediği ve takımdan izole edildiği belirtildi.
İPEK SOYLU'YA OPERASYON
Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildi. İpek, "Sağ el bileğimde uzun süredir yaşadığım problemle ilgili her tedavi ve değişikliğe gittik ve ameliyat oldum" dedi.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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