Aktüel haberler (12.07.2020)

GARETH BALE KULÜBEDE UYUDU

La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid'de Gareth Bale'in Zidane'a tepki gösterdi. Alaves'i 2-0 yenerek Barcelona arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Los Galacticos'ta Bale, oyuna alınmayınca maskeyi gözüne götürerek uyudu.

POLE HAMILTON'UN

Formula 1'de sezonun ikinci ayağının sıralama turları yine Avusturya'da yapıldı. Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, pole pozisyonunun sahibi oldu.

ZÜRİH KARANTİNADA

isviçre ekibi Zürih'te 23 yaşındaki oyuncu Mirlind Kryeziu'nun testi pozitif çıktı. Başka vakalar da tespit edilince takım karantinaya alındı. Sion ve Basel maçları ertelendi.

NORWICH CITY KÜME DÜŞTÜ

Premier Lig'de düşen ilk takım Norwich City oldu. Sahasında West Ham'a 4-0 mağlup olan sarı-yeşilliler, 3 hafta kala Championship'e düştü. Norwich 21 puanda kalırken, W. Ham 34 puana çıkarak kümede kalmada önemli bir avantaj elde etti.

PARMA'DA VAKA

Serie A'da bulunan Parma'da bir kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Salgın nedeniyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde ilk kez bir takımda koronavirüs vakasına rastlandı. Vakanın kesinlikle belirti göstermediği ve takımdan izole edildiği belirtildi.

İPEK SOYLU'YA OPERASYON

Milli tenisçi İpek Soylu, uzun süredir problem yaşadığı sağ el bileğinden ameliyat edildi. İpek, "Sağ el bileğimde uzun süredir yaşadığım problemle ilgili her tedavi ve değişikliğe gittik ve ameliyat oldum" dedi.