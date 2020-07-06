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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Türkiye'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı!

Umut Meraş'ın menajerinden açıklaması!

Umut Meraş'ın menajerinden transfer açıklaması!

Türk takımlarının transferdeki gözdesi Umut Meraş'ın menajeri, futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'nın takımında futbol hayatını sürdüren Umut Meraş, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

NTV'ye konuşan milli futbolcunun Menajeri Güde Fazıl Özdemir, "Transferde kesin konuşmak doğru değil. Ama elbette Umut'un önceliği Avrupa'da kalmak. 'dan Le Havre'a gitmesinin sebebi de Avrupa'da kariyerini sürdürme isteğiydi. Umut'un transferi için 'deki kulüplerin mevcut şartlardaki ekonomik durumları el vermeyebilir. Ancak Avrupa'ya katılım sağlayacak kulüplerin tabii ki planlaması ve bütçesi değişir. Henüz için konuşmak erken." dedi.

Umut Meraş, bu sezon Le Havre forması ile Ligue 2'de 22 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon başında Bursaspor'dan Le Havre'a 1.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

  1. 06.07.2020
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