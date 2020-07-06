İskoçya Ligi'nde yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılacak
Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası tescil edilen İskoçya Ligi'nde, yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılmasının planlandığı açıklandı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.
Ülkede Covid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İskoçya Ligi'nde yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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