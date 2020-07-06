İskoçya Ligi'nde yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol Corona nedeniyle sonlandırılan ligde yeni sezon ağustosta başlıyor!

'nde yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılacak

İskoçya Ligi'nde yeni sezon 1 Ağustos'ta başlatılacak

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası tescil edilen 'nde, yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlatılmasının planlandığı açıklandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.

İskoçya Profesyonel Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Ülkede Covid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.

  1. 06.07.2020
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