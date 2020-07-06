Adana Demirspor Süper Lig'e direkt çıkma umudunu kaybetmedi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, son alınan beraberlik sonrası ikincilik koltuğunu kaptıran takımın hedefinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Başkan Sancak, "Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz" dedi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan ve ligde 3. sıraya gerileyen Adana Demirspor, Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.
Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, dün konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan mavi-lacivertliler, 60 puanlı lider Hatayspor ve 56 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 55 puanla 3. sıraya geriledi.
Ligde 55 puanlı Bursaspor'un averajla üstünde bulunan Akdeniz ekibi, son 2 haftada bir üst lige doğrudan çıkma şansını zora soktu.
Geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselen mavi-lacivertliler, bu haftaki puan kaybı nedeniyle koltuğunu yeniden Erzurum ekibine kaptırdı.
Gelecek hafta Cesar Grup Ümraniyespor, ardından da İstanbulspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Doğrudan Süper Lig'e yükselme inancını koruyan Akdeniz ekibi, rakiplerinin puan kaybı yaşaması halinde yeniden ilk 2 takım arasına girmeyi hedefliyor.
"HEDEFİMİZLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, 10 kişi tamamladıkları Altay maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Ligde geride iki maçları kaldığını anımsatan Sancak, şöyle konuştu:
İnşallah kalan 2 maçımızı kazanacağız. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Altay maçını geride bırakarak önümüzdeki hafta oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkacağız.
Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar ise ligin son 2 maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.
Altay'la berabere kaldıkları için üzgün olduklarını aktaran Dumlupınar, Süper Lig yolunda aldıkları bir puanın da önemli olduğunu vurguladı.
Dumlupınar, 2 maçta 6 puana ulaşmak istediklerini vurgulayarak, "Biz hedefimizden sapmış değiliz. Kalan 2 maçımızı kazanıp rakibimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Süper Lig'e direkt katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
- 06.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor Süper Lig'e direkt çıkma umudunu kaybetmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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