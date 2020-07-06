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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Demirspor 'e direkt çıkma umudunu kaybetmedi!

Adana Demirspor Süper Lig'e direkt çıkma umudunu kaybetmedi!

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da başkan , son alınan beraberlik sonrası ikincilik koltuğunu kaptıran takımın hedefinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Başkan Sancak, "Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz" dedi.

1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan ve ligde 3. sıraya gerileyen Demirspor, yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, dün konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan mavi-lacivertliler, 60 puanlı lider Hatayspor ve 56 puanla ikinci 'un ardından 55 puanla 3. sıraya geriledi.

Ligde 55 puanlı 'un averajla üstünde bulunan ekibi, son 2 haftada bir üst lige doğrudan çıkma şansını zora soktu.

Geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselen mavi-lacivertliler, bu haftaki puan kaybı nedeniyle koltuğunu yeniden Erzurum ekibine kaptırdı.

Gelecek hafta , ardından da İstanbulspor ile karşılaşacak , kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Doğrudan Süper Lig'e yükselme inancını koruyan Akdeniz ekibi, rakiplerinin puan kaybı yaşaması halinde yeniden ilk 2 takım arasına girmeyi hedefliyor.

"HEDEFİMİZLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı yaptığı açıklamada, 10 kişi tamamladıkları Altay maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ligde geride iki maçları kaldığını anımsatan Sancak, şöyle konuştu:

İnşallah kalan 2 maçımızı kazanacağız. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Altay maçını geride bırakarak önümüzdeki hafta oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkacağız.

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar ise ligin son 2 maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.

Altay'la berabere kaldıkları için üzgün olduklarını aktaran Dumlupınar, Süper Lig yolunda aldıkları bir puanın da önemli olduğunu vurguladı.

Dumlupınar, 2 maçta 6 puana ulaşmak istediklerini vurgulayarak, "Biz hedefimizden sapmış değiliz. Kalan 2 maçımızı kazanıp rakibimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Süper Lig'e direkt katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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  1. 06.07.2020
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