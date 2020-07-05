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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Futbol Sürpriz sözleşme! Barcelona'ya dönecek derken...

sözleşmesini 1 yıl uzattı!

Xavi Hernandez sözleşmesini 1 yıl uzattı!

efsanesi , teknik direkötrlüğünü yaptığı kulübü ile sözleşmesini 1 yıl uzattı. Xavi'nin adı Barcelona ile anılıyordu.

'da Quique Setien'in yerine göreve getirilecek iddiaları ortaya atılan , kulübü ile olan sözleşmesini 2020-21 sonuna kadar uzattı. Xavi'nin ismi Ocak ayında Ernesto Valverde'nin gönderilmesinin ardından da Bordo Mavililer'le anılmıştı. Ancak Xavi ile Barcelonalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ligi'nde liderliği son iki haftada 'e kaptıran Barcelona, şampiyon olamadığı takdirde Setien'in koltuğunu koruması zor görünüyor.

1998-2005 tarihleri arasında Barcelona'nın formasını giyen Xavi, 765 maça çıktı. İspanya formasını da 133 kez giyen Xavi, Barcelona ile 8 Lig, 3 ve 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kaldırdı.

  1. 05.07.2020
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