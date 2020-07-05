Xavi Hernandez sözleşmesini 1 yıl uzattı!
Barcelona efsanesi Xavi Hernandez, teknik direkötrlüğünü yaptığı Katar kulübü Al Sadd ile sözleşmesini 1 yıl uzattı. Xavi'nin adı Barcelona ile anılıyordu.
Barcelona'da Quique Setien'in yerine göreve getirilecek iddiaları ortaya atılan Xavi Hernandez, Katar kulübü Al Sadd ile olan sözleşmesini 2020-21 sonuna kadar uzattı. Xavi'nin ismi Ocak ayında Ernesto Valverde'nin gönderilmesinin ardından da Bordo Mavililer'le anılmıştı. Ancak Xavi ile Barcelonalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.
İspanya Ligi'nde liderliği son iki haftada Real Madrid'e kaptıran Barcelona, şampiyon olamadığı takdirde Setien'in koltuğunu koruması zor görünüyor.
1998-2005 tarihleri arasında Barcelona'nın formasını giyen Xavi, 765 maça çıktı. İspanya Milli Takım formasını da 133 kez giyen Xavi, Barcelona ile 8 Lig, 3 Kral Kupası ve 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 kupa kaldırdı.
- 05.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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